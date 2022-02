Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis, la finele lunii trecute, Comisiei Europene (CE) solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro (426.811.944 E) reprezentand rambursarea plaților realizate din bugetul național catre fermieri in perioada 16 octombrie – 31 decembrie…

- Ultimii doi ani au adus creșteri de doua cifre pentru industria de e-commerce din Romania, pe fondul unui context in care vanzarile din mediul offline au avut de suferit. Invitata la emisiunea eCommerce Monday, parte a evenimentului ecomTEAM, Madalina Stanescu, fondatoarea Optimized, a vorbit despre…

- Stabilita la Piatra Neamț imediat dupa ce a luat naștere, Agenția de Dezvoltare Regionala – Nord Est este, fara indoiala, una dintre instituțiile privilegiate din zona. Cu un buget generos asigurat inclusiv de la nivelul județelor care sunt parte in Agenție, cu posibilitatea de a atrage fonduri importante…

- Toate achizițiile publice facute de Primaria Timișoara și de instituțiile din subordine vor fi centralizate de Agenția de Achiziții Publice Timișoara (UCA), o structura noua care va funcționa ca o societate comerciala.

- VTEX (NYSE: VTEX), platforma enterprise de comerț digital, dedicata brandurilor și retailerilor, lidera in accelerarea transformarii comerțului digital din America Latina, anunța numirea Danielei Jurado in calitate de EMEA General Manager. In noul sau rol, Daniela va conduce echipele Sales & Marketing,…

- ProductLead este o platforma romaneasca de marketing digital integrat si creare de continut, care isi propune sa eficientizeze procesele de marketing ale companiilor si sa simplifice accesul la crearea de continut la scara larga prin analiza de date, automatizare si integrari.

- Strategie de business pentru campanii profitabilePentru a fi un antreprenor de succes in mediul online, este necesar sa construiesti o strategie de business pe care sa te poti baza pe termen lung si care sa iti aduca rezultate cuantificabile. Folosind o strategie eficienta, te vei distinge…