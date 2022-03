Stiri pe aceeasi tema

- Averea considerabila a ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, este subiect de ironii pentru fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. „Domnul Rafila declara ca nu i se pare firesc ca funcționari platiți „cu 1.000 de euro pe luna” sa fie consiliați de consultanți cu mult mai scumpi decat atat.…

- Am stat de vorba cu doi dintre cei mai renumiți economiști din Romania: Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR și Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal. Amandoi spun ca nu vad nicio soluție rapida de ieșire din criza din energie, care influențeaza 80% din creșterea prețurilor și a…

- Acordurile privind asistența financiara nerambursabila de 100 milioane de euro, construirea și consolidarea unor poduri rutiere de frontiera și reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming sunt doar cateva dintre obiectivele propuse a fi soluționate in cadrul ședinței comune a guvernelor…

- PNL susține un acord transpartinic de investiții in sectorul energetic, ca soluție la actuala criza, dar nu este de acord cu plafonarea prețurilor. Mesajul a fost transmis marți de președintele partidului, Florin Cițu. Intrebat daca ar fi cazul sau s-ar putea ajunge la un plafon la energie și pentru…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) face precizari vizavi de acuzațiile de plagiat aduse premierului Nicolae Ciuca. „Constatam, nu cu surprindere, ca in aceasta perioada de profunde incercari, cand coerența și stabilitatea ar trebui sa fie cuvintele de ordine, sadirea discordiei, scandalul…

- Ministerul Economiei anunța deschiderea apelul de preselecție pentru intreprinderile, companiile și centrele universitare interesate sa aplice pentru accesarea fondurilor de 500 milioane euro pentru dezvoltarea microelectronicii in Romania prin PNRR. „Așa cum am promis, am deschis apelul de preselecție…

- Arxia, companie romaneasca cu experiența de 20 de ani in crearea de soluții informatice și consultanța in domeniul digitalizarii, inclusiv a instituțiilor publice din Romania și din afara țarii, se extinde in doua piețe in plina dezvoltare din Africa de Est și America de Sud, respectiv in Uganda și…