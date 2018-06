Stiri pe aceeasi tema

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate.

- Antrenorul celor de la Dinamo, Florin Bratu, a anuntat ca Gabi Torje nu va mai continua din vara in "Stefan cel Mare". Exista varianta ca mijlocasul sa nu mai bifeze niciun meci din acest sezon al Ligii 1 Betano, acuzand unele probleme medicale. "Exista competitie la Dinamo si concurenta…

- Peste 90% dintre deseuri erau de unica folosinta, conform studiului realizat de Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), scrie descopera.ro. In cadrul cercetarii au fost incluse doar deseurile aflate pe podeaua oceanica, nu si cele ce pluteau, astfel fiind demonstrat nivelul…

- Femeia care si-a omorat fiul in locuinta din Lupeni, judetul Hunedoara, a fost retinuta pentru 24 de ore. Aceasta le-a spus anchetatorilor ca l-a lovit cu un cutit pe barbatul de 36 de ani, pentru ca i-a cerut bani, el neavand un loc de munca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Theresa May a ordonat deportarea unui roman in 2016, pe cand era ministru de interne. Romanul - a carui identitate nu a fost facuta publica a fost acuzat de vadalism și a primit o amenda de 100 de lire sterline, in 2016, pentru ca a spart o fereastra in timpul unui conflict domestic. Romanul…

- Familia Regala are reguli foarte bine puse la punct si stricte, ceea ce inseamna ca au o conduita ordonata si respectabila. Evident, insa, in cartea regulilor lor exista si sectiunea de gastronomie, care spune ca membrii Familiei Regale nu au voie sa consume anumite alimente.

- Un polițist din Toscana a fost batut pana a fost lasat inconștient de doi romani aflați in stare de ebrietate. Aceștia l-au taiat cu un ciob pe fața și apoi au fugit. Totul s-a intamplat pe 13 martie, atunci cand cei doi romani au harțuit o vanzatoare, iar polițistul i-a luat apararea.…

- O tanara din Fagaras a picat proba practica a examenului auto, pentru mai multe greseli, intre acestea si pentru ca nu a incetinit autoturismul in preajma unor porumbei aflati pe sosea. Sefii examinatorului considera ca acesta a actionat conform legii