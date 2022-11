Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant al statului american Pennsylvania a fost reales in urma alegerilor de marti din SUA de la mijlocul mandatului, in pofida faptului ca a decedat luna trecuta, relateaza dpa, citata de Agerpres. Anthony „Tony” DeLuca a murit pe 9 octombrie, la 85 de ani, din cauza unui limfom. Dar era deja…

- Critici din interiorul Partidului Democrat avertizasera ca campaniile de publicitate electorala in favoarea unor candidati care au preluat acuzatiile fostului presedinte Donald Trump de frauda la alegerile din 2020 ar putea ajuta la alegerea a exact acelor persoane despre care democratii le spun americanilor…

- UPDATE – Americanii au inceput sa voteze azi, pentru a decide viitoarele majoritati in Camera Reprezentantilor si Senat, in traditionalele alegeri la jumatate de mandat. Potrivit France Presse, primele rezultate ar putea fi anuntate incepand cu ora 00:00 GMT, iar majoritatea sondajelor recente arata…

- Sondajele de opinie sugereaza ca Partidul Democrat al lui Joe Biden va suferi o infrangere, din cauza problemelor economice, a inflației ridicate și a lipsei de popularitate a președintelui printre alegatori, scriu New York Times, Fox News și BBC. Americanii voteaza azi intr-un scrutin crucial care…

- Alegatorii americani sunt chemați la urne pentru a alege membrii Camerei Inferioare a Congresului SUA, precum și guvernatorii a 36 din cele 50 de state. Organizat la doi ani dupa alegerile prezidențiale, scrutinul, numit adesea „mditerms”, este de fapt un referendum asupra ocupantului Casei Albe. In…

- Sase state se vor afla in centrul alegerilor intermediare pentru Congres de marti, 8 noiembrie, din Statele Unite: cele cinci pe care presedintele Joe Biden „le-a intors” in 2020 fata de votul la prezidentialele din 2016 - Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania si Wisconsin - plus Nevada, scrie…

- Fostul presedinte democrat Barack Obama a revenit pe scena politica inaintea alegerilor de la jumatate de mandat (midterms) si face campanie viguros, urmand sa apara, pana la 8 noiembrie, peste tot, in acest scrutin cu o miza majora, mai degraba decat presedintele american Joe Biden, relateaza AFP.…