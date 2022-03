Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 2 martie, in jurul orei 23.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat 7 cetateni ucraineni, barbați, cu varste intre 24 și 52 de ani, care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Aceștia au solicitat o forma de protectie…

- Marti, 1 martie, in jurul orei 12.00, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat 7 cetațeni ucraineni, barbați cu varste intre 34 și 44 de ni, care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Aceștia au solicitat o forma de protecție…

- Dupa ce azi dimineața au fost depistați doi barbați ucraineni care au trecut apele raului Tisa ilegal pentru a ajunge in Romania, iata ca situația s-a repetat azi la orele amiezii. Potrivit informațiilor furnizate de catre Iulia Stan,purtatorul de cuvant al ITPF Sighetu Marmației, „azi, 1 martie 2022,…

