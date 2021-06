Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni 13 concurenti din 9 judete ale tarii intra in etapa finala a Festivalului de muzica pop pentru copii si adolescenti „Deva Music Star” – editia a VII-a. Finala va avea loc sambata, 19 iunie 2021, ora 17:00, pe platoul din fata Centrului Cultural „Dragan Muntean” Deva. „Deva…

- Cu ocazia Zilei Copilului, Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman” organizeaza prima ediție a Festivalului ,,AnTanTe – Festivalul copilului tau”, un eveniment dedicat copiilor și tinerilor, ce are drept scop principal promovarea culturii și educației non-formale in randul…

- Bacauanii sunt invitați sa sesizeze Primaria, daca li se solicita fonduri pentru instituțiile de invațamant. Campania anunțata de viceprimarul Cristian Ghingheș se numește „Bacau – zona libera de fondul școlii!” și iși propune stoparea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- “Cum ar fi sa petrecem Ziua Copilului impreuna in doua parcuri, cu jocuri, ateliere, baloane de sapun, mimi, spectacole de teatru și de muzica și sa transformam ziua intr-o adevarata sarbatoare? Exact asta vom face la prima ediție a Festivalului AN-TAN-TE – festivalul copilului tau. Primaria Municipiului…

- Cantarețul de muzica populara Corin Dobrinescu a murit, sambata, dupa ce a fost lovit de o duba in timp ce incerca sa traverseze soșeaua, la Horezu. O camera de supraveghere a surprins momentul in care barbatul traverseaza strada neregulamentar, alaturi de alte persoane, transmite Hotnews . Pietonul…

- Școala Populara de Arte „Titel Popovici” Iași organizeaza in perioada 27 și 28 mai, intre 16:00-19:00, Festivalul Internațional de Muzica Populara „Flori de Primavara”, a XII-a ediție, ce va avea loc in gradina de vara Palas. In cadrul festivalului participa elevi ai școlii noastre de la secțiile…

- Centrul de vaccinare impotriva Covid-19 inființat de Primaria și Consiliul orașului Ghimbav incepe sa funcționeze de vineri, 7 mai. Persoanele care doresc sa se imunizeze se pot inscrie direct la Centrul de Vaccinare, de pe strada Școlii nr. 7(Școala germana) incepand cu data de 05 mai, ora 12.00 sau…

- Tulburator concert, in sala festiva a Cercului Militar din Bistrița, in amintirea tuturor celor care s-au stins din viața, pentru ca noi sa fim azi liberi și in siguranța: Publicul a lipsit fizic din sala, iar aplauzele nu au mai cutremurat atmosfera minute in șir – cum se intampla in anii trecuți,…