- Ziua Crucii Rosii Romane este marcata, anual, la 4 iulie, data la care in 1876 s-a infiintat Societatea de Cruce Rosie din Romania si a primit recunoasterea Comitetului International al Crucii Rosii. Societatea de Cruce Roșie Gorj a instalat joi un cort in centrul orașului Targu Jiu, langa sediul Direcției…

- Un eveniment inedit va avea loc la Cluj-Napoca, unde 500 de chitariști din 28 de orașe din toata Romania vor canta alaturi de Emeric Imre, Bosquito și Semnal M, in acest weekend, in Piața Unirii."Pune Mana pe Chitara - Folk & More" revine in Piata Unirii din Cluj-Napoca, intre 6 si 7 iulie, pentru a…

- Primaria Municipiului Ploiești invita ploieștenii la trei zile de relaxare și voie buna, in centrul civic al orașului, la un eveniment dedicat in special tinerilor, unde muzica buna și starea de bine vor merge de minune cu bucate imbietoare, frumusețea artei artizanale și creativitatea plina de candoare…

- Partida de astazi a echipei naționale de fotbal a Romaniei, jucata in Germania, cu Slovacia, va putea fi urmarita de microbiștii ploieșteni in centrul orașului, pe un ecran de mari dimensiuni. Anunțul a fost facut, ieri, de catre SGU Ploiești. ”Pe 26 iunie 2024, la ora 19.00, va așteptam in fața Palatului…

- Mesaje și simboluri extremiste, afișate in centrul orașului Alba Iulia. FOTO Mesaje și simboluri extremiste, afișate in centrul orașului Alba Iulia. O serie de mesaje specifice propagandei de extrema dreapta au fost lipite pe stalpi, la mica distanța de sediul IPJ Alba și chiar in fața sediului AUR. …

- Ziua de 9 Mai, zi cu tripla semnificație pentru Romania, a fost sarbatorita și de elevii școlii „Teodor Murașanu”, in centrul orașului. „Data de 9 Mai are o tripla semnificație simbolica pentru Romania, deoarece sarbatorim: Ziua Independenței fața de Imperiul Otoman, proclamata in 1877, cand Romania…

- Un barbat care s-a inecat cu mancare, intr-un restaurant din Brasov, a fost salvat dupa interventia echipajului de la Ambulanta, care l-a resuscitat, iar apoi medici de la Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti au mers la Brasov si au indepartat din plamanul pacientului resturile alimentare, informeaza…