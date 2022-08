Stiri pe aceeasi tema

- Membrii partidului AUR din toate organizațiile teritoriale pot face cursuri cu liderii formațiunii, printre cele de inițiere și formare politica numarandu-se, insa, și cursuri de istorie sau despre rolul bisericii. Școala este condusa de un Consiliu științific condus de Claudiu Tarziu, vicepreședintele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Moscova nu a vazut nicio dorinta din partea Ucrainei de a se conforma conditiilor a ceea ce el a descris drept un acord de pace preliminar convenit in martie, relateaza The Guardian. Intr-un dialog televizat cu reporterii dupa vizita in Iran, Putin a fost…

- Boris Johnson și-a anunțat, joi, demisia din fruntea Guvernului Marii Britanii și de la conducerea Partidului Conservator. El va asigura interimatul in fotoliul de premier pana la desemnarea succesorului sau. In plus, urmeaza sa desemeneze un succesor la sefia partidului, pana la alegerea unuia, la…

- Inca doi ministri au demisionat, joi, din guvernul condus de Boris Johnson, care a pierdut zeci de membri ai aparatului guvernamental. Premierul conservator refuza in continuare sa plece din Downing Street 10, invocand „mandatul colosal” primit de la alegatori. Pana joi dimineața, numarul plecarilor…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat, sambata, ca anticipeaza un razboi de lunga durata in Ucraina, mentionand ca nu vede conditii pentru o solutionare politica in termen scurt a acestui conflict. „Anticipam un razboi de lunga durata in Ucraina. Nu vedem, din pacate, conditii…

- Senatul SUA a adoptat, joi seara, un proiect de lege bipartizan menit sa solutioneze atacurile armate, care echivaleaza cu prima legislatie federala importanta privind controlul armelor, din ultimele decenii, relateaza CNN. Legea a fost votata de 65 de senatori, dintre care 15 republicani. Alți 33 de…

- Deputatul Oana Marciana Ozmen a anunțat, marți, ca pleaca din USR și se alatura PNL. Politicianul scrie ca nu poate ramane intr-o construcție politica “fara o strategie și o viziune de viitor”. ”Azi am decis sa plec din USR si ii asigur pe colegii mei ca i-am reprezentat cu cinste la cel mai inalt nivel.…

- Danezii au votat in majoritate covarsitoare, aproximativ 67%, pentru aderarea la politica de aparare a UE, dupa ce s-au centralizat 99% din buletinele de vot. Danemarca era singura țara din blocul comunitar care nu facea parte din aceasta politica. Miercuri, aproape 67% dintre danezi au votat in cadrul…