Stiri pe aceeasi tema

- Monarhul in varsta de 94 de ani a fost fotografiatin weekend pe un cal de rasa Fell Pony, in varsta de 14 ani, numit Balmoral Fern. In fotografia realizata de Asociatia de Presa, din weekend, in curtea Castelului, Regina poate fi vazuta purtand un sal colorat pe cap și imbracata intr-un sacou…

- Au aparut primele imagini cu regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, la aproape trei luni de cand s-a retras la Castelul Windsor din cauza temerii de infectare cu coronavirus.La 94 de ani, regina Elisabeta a II-a a fost vazuta si fotografiata calare pe Balmoral Fern, unul dintre poneii ei din rasa…

- O angajata din Curtea de Apel Bucuresti a fost confirmata cu Covid-19, iar alți patru colegi au intrat in izolare. De asemenea, au fost informați și reprezentanții DSP, potrivit Mediafax.Angajata lucreaza la Contabilitate, iar in urma testului au intrat in izolare patru colegiFemeia nu a avut contact…

- Suverana le considera „nepotrivite” in plina pandemie de coronavirus, care a facut peste 14.000 de victime in Marea Britanie, a declarat sambata o sursa de la Palatul Buckingham pentru AFP. Regina Marii Britanii va implini marti varsta de 94 de ani. Data aniversarii sale este marcata in fiecare an…

- Regina va fi izolata la Windsor cu ocazia celei de-a 94-a aniversare care va fi marția viitoare. O intamplare din trecut arata ca nu este pentru prima data cand Regina a fost nevoita sa anuleze petrecerea de ziua sa. Una dintre cele doua domnișoare de onoare supraviețuitoare, Lady Pamela Hicks, care…

- Veste buna! A patra persoana vindecata de COVID-19 din Argeș este o femeie de 58 de ani. Aceasta a fost internata pe 21 martie la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Pitești, cu simptome specifice. A fost externata ieri, cu o stare de sanatate buna. De menționat ca femeia, din…

- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, a parasit spitalul in care era internata de la eliberarea din arest. Aceasta a plecat spre Baia Mare, unde va ramane izolata la domiciliu timp de 30 de zile, din motive de sanatate, au precizat surse apropiate acesteia, pentru STIRIPESURSE.RO.Curtea…