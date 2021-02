Regina și Prințul Filip, ducele de Edinburgh sunt familiarizați cu comunicația online. Prințul Harry a spus chiar ca bunicii sai au participat la inceputul pandemiei, pe cand se aflau in izolare, la castelul Windsor, la o aniversare online prin aplicația de videoconferințe Zoom. Este vorba de petrecerea nepoatei lor, prințesa Charlotte de Cambridge. Noua viața a prințului Harry in California, a fost motiv pentru un interviu luat de vedeta de televiziune James Corden, prieten de-al Ducilor de Sussex, care a discutat cu acesta in timpul unei plimbarii pe strazile din Los Angeles. Ba chiar s-au…