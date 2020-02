La 8 luni de la cazul Caracal, apelurile la 112 pot fi localizate precis doar în zona Capitalei Marți, acest serviciu de urgența implinește 16 ani de activitate, iar dupa dramaticul caz de la Caracal, poliția a anunțat ca inasprește amenzile. Sancțiunile pentru o gluma proasta facuta la 112 pot ajunge pana la 5.000 de lei. Operatoare 112: „112, ce urgența aveți?” Așa incep toate conversațiile, odata ce operatorul 112 preia apelul. Urmeaza o intreaga procedura prin care angajatul STS trebuie sa-și dea seama daca are de-a face cu o urgența reala, cu o farsa sau cu o problema ce poate fi rezolvata, de exemplu, și cu ajutorul medicului de familie. Dintre miile de apeluri preluate zilnic, aproape… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

