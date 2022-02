Stiri pe aceeasi tema

- In contextul agresiunii militare ruse impotriva Ucrainei, precedata de recunoasterea ilegitima de catre Rusia a asa-numitelor „republici” separatiste Donetk si Luhansk, precum si in linie cu demersurile de acelasi tip efectuate de toate statele membre UE, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca, in contextul deteriorarii grave a situatiei de securitate din Ucraina si din regiunea Marii Negre, a fost ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina la nivelul maxim – “Parasiti imediat tara!”. “In contextul deteriorarii grave a situatiei de securitate din…

- Dupa recunoașterea de catre Rusia a „independenței” entitaților separatiste din estul Ucrainei, președintele Klaus Iohannis a transmis ca „acest act reprezinta o incalcare flagranta a dreptului internațional, a suveranitații și integritații teritoriale ale Ucrainei”. „Romania condamna cu fermitate recunoașterea…

- Klaus Iohannis – președintele Romaniei a reacționat rapid, luni seara, dupa ce Vladimir Putin a semnat decretul de preluare a zonelor Donețk și Lugansk din Ucraina. „Romania condamna cu fermitate recunoașterea de catre Rusia a zonelor Donețk și Lugansk din Ucraina ca independente. Aceasta este o incalcare…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la intrarea in sedinta PNL, despre evolutia situatiei de securitate din Ucraina, ca ”exista pregatite masuri astfel incat sa putem sa asiguram sprijinul necesar unui flux de refugiati, inclusiv partea de repatriere”, insa ”pana in acest moment nu avem nicio…

- In contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite și, de asemenea, sa ia in considerare parasirea…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre, a fost actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina, scrie Agerpres . „In contextul evolutiilor curente legate de situatia de securitate din…