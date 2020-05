Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a marcat vineri 75 de ani de la victoria aliatilor in Europa in Al Doilea Razboi Mondial, multumind fortelor armate aliate care continua sa joace un rol esential in combaterea provocarilor actuale la adresa securitatii, inclusiv in lupta contra pandemiei de COVID-19.



''Astazi marcam 75 de ani de cand armele au tacut in Europa, iar strazile s-au umplut de bucurie. Ne aducem aminte de toti cei care s-au sacrificat pentru libertatea noastra si le multumim fortelor noastre armate care continua sa ne tina in siguranta in lumea impredictibila…