Miercuri, 6 septembrie, la ora 20.30, polițiștii din Ocna Șugatag au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii emise de Tribunalul Maramureș, pe numele a doi barbați de 30 respectiv 72 de ani, ambii din Calinești. Aceștia sunt condamnați la pedepse de 6 ani și 6 luni respectiv 5 ani de inchisoare in regim de detenție, sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativa la omor. Barbații au fost depuși la Penitenciarul Baia Mare in vederea executarii pedepsei.