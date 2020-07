La 72 de ani, ATV-ul i-a fost fatal BREBU NOU – Politistii resiteni au fost sesizati, miercuri seara, prin apel la 112, despre producerea unui accident rutier in comuna Brebu Nou, in urma caruia o persoana este inconstienta! „Din primele cercetari, polițiștii deplasați de urgența la fața locului au stabilit faptul ca, in timp ce un barbat de 72 de ani din comuna conducea un ATV, in Brebu Nou, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, rasturnandu-se cu ATV-ul pe carosabil, ramanand inconștient. In urma accidentului, din pacate conducatorul ATV-ului a decedat. In acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

