Stiri pe aceeasi tema

- Prezentarea noii colecții Michael Kors a adunat la New York o mulțime de vedete din showbizul internațional. Daca pe podium Irina Shayk a atras toate privirile, in public Blake Lively a stralucit la propriu și la figurat.

- Astazi, 11 septembrie, elevii au inceput școala, iar emoțiile au fost puternice. Vedetele și-au insoțit copiii in prima zi de școala și au impartașit momentele emoționante cu cei care ii urmaresc pe rețelele de socializare.Ca de fiecare data, anul școlar 2023-2024 incepe in luna septembrie, iar prima…

- Cum s-au imbracat influencerii la Tokyo Fashion Week 2024 Nici nu s-a terminat vara ca marii designeri ai lumii traseaza deja trendurile pentru sezonul de primavara al anului viitor. Noile colecții sunt prezentate in cadrul Saptamanilor Modei , organizate in capitale precum Londra, Paris, Milano sau…

- Prin acest mandat, autoritațile romane solicita aducerea in țara a condamnatului, pentru executarea pedepsei de 6 ani inchisoare, conform sentinței ICCJ din februarie 2018. Darius Vilcov a fost gasit vinovat pentru trafic de influența și spalare de bani, infracțiuni pe care le-a comis intre 2009-2013.Mandatul…

- Tanarul targoviștean Radu Andrei Lecoiu este elev in ultimul an la Liceul Teoretic Internațional de Matematica din București, intr-o clasa speciala pentru olimpicii la matematica, acesta deținand titlul de olimpic național inca din clasa a VII-a. De aceasta data, Andrei s-a aflat, alaturi de mai mulți…

- Oppo a prezentat pentru piața Europeana, inclusiv și pentru Romania, noile modele de telefoane de clasa medie Reno 10 și Reno 10 Pro, telefoane cu specificații atragatoare și cu camere de zoom optic dedicate, ceva rar pentru modelele din acest segment de preț. Telefoanele vor fi lansate oficial in țara…

- Grupul auto francez Renault si-a imbunatatit joi estimarile privind rezultatele financiare pe care le va inregistra in 2023, dupa lansarea cu succes a noilor modele, in special SUV-ul Austral si Dacia Jogger, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Proprietarul Dacia, care de mai multi ani a demarat…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Mihut Arsene si Sebastian Stamen, clasa a X a B, publicat in numarul 2 din anul I al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Important Inainte de toate, ar trebui sa stiti ca scopul acestui ghid nu este acela…