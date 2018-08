Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 august a.c., in jurul orei 19.35, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au depistat un conducator auto, in varsta de 28 de ani, din municipiul Turda, care conducea un autoturism pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O șoferița beata a semanat panica pe DN1, in localitatea bihoreana Oșorhei. Femeia s-a urcat la volanul unui autoturism Audi, inmatriculat in Austria, dupa ce a consumat alcool. Șoferița a intrat pe contrasens și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Dupa accident, femeia a facut un scandal…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, o șoferița de cetațenie franceza în timp ce se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 3 august a.c., în jurul orei 00.10, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au depistat pe strada Tudor Vladimirescu…

- O femeie care nu purta centura de siguranța a scapat cu viața dintr-un cumplit accident de circulație din Suceava tocmai pentru ca a ignorat legea. Șoferița a adormit la volan și a intrat frontal intr-un TIR, la Gura Humorului, dar a fost aruncata pe geam in momentul impactului. Femeia care nu purta…

- La data de 30.07.2018, in jurul orei 19:00, politisti din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au depistat un barbat de 27 ani, din comuna Baișoara, jud. Cluj, in timp ce conducea autovehiculul pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O femeie de 38 de ani, din comuna Udești, ce conducea duminica dimineata, la ora 9.45, un autoturism pe DC 67, din localitate, pe fondul neadaptarii vitezei,a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar masina a parasit partea carosabila și s-a rasturnat.Din accident, nu au rezultat victime, ...

- Polițiștii clujeni cerceteaza acum o tânara, în vârsta de 19 ani, pentru conducere sub influenta alcoolului.”La data de 19 iunie a.c., în jurul orei 00.30, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au intervenit pe Calea Motilor, pentru solutionarea unui…

- La data de 18 iunie a.c., ora 02.55, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud au depistat pe DJ205H in comuna Pufești o femeie de 44 ani din comuna Pufești, in timp ce conducea un autoturism, sub influența alcoolului. In urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat o…