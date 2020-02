Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a suferit o operație și a fost nevoita sa iși anuleze concertul pe care il avea de susținut la sfarșitul acestei luni. Artita nu a dezvaluit ce probleme de sanatate are, insa, cel puțin doua saptamani nu poate urca pe scena.Antonia le-a transmis un mesaj celor care o urmaresc, in care iși exprima…

- A devenit deja o obișnuința ca participarea la „Insula iubirii” sa fie urmata de o serie de transformari ale foștilor concurenți – majoritatea fizice, evident. Mai multe foste concurente au ajuns chiar la bisturiu, iar cea mai recenta schimbare de ordin estetic ii aparține lui Alice, cea care a impresionat…

- Vedeta TV Cristina Țopescu a fost gasita duminica seara decedata in casa sa din localitatea Otopeni. Macabra descoperire a fost facuta de catre o vecina. Crainica TV a fost gasita in pat, fara urme de violenta. In imobil erau și doi caini decedați.

- Cristina Țopescu a realizat ultima sa emisiune pe 17decembrie la postul de televiziune Canal 33, acolo unde realiza "Interviuri(ne)conventioale". Intr-o postare pe pagina site-ul televiziunii la care eracolaborator fosta prezentatoare, aceștia au publicat ultima emisiune realizatade Cristina Țopescu…

- Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume, iar vedeta are grija ca intotdeauna sa arate impecabil. Recent, artista și-a facut o intervenție estetica la fața. Nu este prima data cand apeleaza la aceste metode de infrumusețare. Antonia și-a facut 'terapia vampir', singura intervenție…

- Ilinca Vandici a avus mari neplaceri in copilarie, din cauza aspectului fizic. Vedeta era complexata din cauza urechilor și era decisa sa le schimbe forma printr-o intervenție estetica. Acum, insa, se accepta așa cum este. Prezentatoarea emisiunii "Bravo, ai stil!", care va incepe in ianuarie la Kanal…

- Alina Pușcaș, prezentatoarea show-ul ”Te cunosc de undeva” intra la categoria mamicilor de trei. Vedeta a dat naștere a trei copii, insa dupa prima sarcina i-a fost interzis un lucru de care era foarte atașata.

- Andreea Mantea a simțit nevoia de o schimbare, așa ca și-a facut o noua intervenție estetica. Rezultatul nu i-a incantat deloc pe fani, care au criticat-o pe contul de socializare. „La cum arata, mai bine nu recomanzi!', a fost primul comentariu primit de Andreea Mantea la fotografia prin care isi…