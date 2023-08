Varsta este doar un numar pentru Andreea Raicu! La 46 de ani, fostul manechin și-a pastrat silueta din tinerețe și imaginile postate din ultima sa vacanța in Grecia stau marturie in acest sens. Iata cum arata Andreea Raicu in costum de baie! Andreea Raicu a facut o adevarata parada a costumelor de baie in ultima vacanța, in Grecia și a postat pe rețelele de socializare imagini incendiare de la piscina și de pe plaja. „Sunt vacanțe in care imi place sa stau, pur și simplu, fara sa fac nimic, doar sa ma odihnesc, sa nu am niciun plan. Acesta este modul in care imi incarc bateriile. Așa a fost și…