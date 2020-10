Stiri pe aceeasi tema

- O ieșeanca se plange de faptul ca a fost inșelata, dupa ce și-a comandat haine de iarna de pe pagina de Facebook „Haine Dante cu Stil”. Mihaela Geosanu a ramas de-a dreptul uimita cand a vazut faptul ca, in locul produselor comandate, in interiorul coletului se aflau doar niște carpe. Deși a incercat…

- Unsprezece tablete care erau destinate elevilor saraci au fost furate din sediul unei autoritați publice locale din orasul Popești Leordeni. Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat, in varsta de 28 de ani, a furat aparatele electronice si le-a amanetat rapid in București. Surse judiciare…

- INSTANTA… Individul in varsta de 35 de ani, din orasul Murgeni, arestat pentru abuzul asupra unei copile de 12 ani, a fost trimis in judecata, pentru savarsirea infractiunii de viol in forma continuata. Anchetatorii au reusit sa stranga probe care sa arate tot chinul fetitei. In prezent, barbatul se…

- SCANDALOS… Cazul celor doi politisti de la Rutiera, care in septembrie, anul trecut, au fost agresati de fratii Mocanu din comuna Feresti, risca sa ia o turnura neasteptata si periculoasa in ce-i priveste pe cei care vegheaza la respectarea legii. Cu toate ca Nicolae si Gheorghe Mocanu si-au recunoscut…

- O profesoara din Chile a fost data in judecata de Mel Gibson, dupa ce a vandut miere pe borcanul careia a pus o eticheta cu imaginea actorului din filmul Braveheart, iar sub ea scrie: „Miel Gibson”. Mel Gibson nu vrea sa fie un „dulce”. Actorul a dat in judecata o profesoara din Chile pentru ca Articolul…

- Unul dintre cei mai cautati infractori romani este un interlop originar din Republica Moldova care, in trecut, conducea lumea infractionala din regiunea Iasului. Vasile Rodideal este cel mai celebru infractor iesean de pe lista „most wanted” a Interpol, el fiind cautat de autoritatile din Romania de…

- EXPLICAȚII… Neurochirurgul Vlad Ciurea a explicat, seara trecuta, intr-o emisiune pe Digi24 de ce virusul SARS-CoV2 i-a atacat creierul, nu plamanii, managerului Spitalului Județean Vaslui, Ana Rinder. Acesta a spus ca nu este un caz rar și a amintit ca, dupa gripa spaniola, au fost „o gramada de fenomene…