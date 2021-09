O cursa pe zapada a fost organizata in Dubai, vineri, 17 septembrie, cand afara erau aproape 40 de grade. Evenimentul a avut loc in centrul comercial „Mall of the Emirates” care a construit o stațiune de schi in mijlocul deșertului, in 2005. Iata o inițiativa care ar trebui sa ii faca pe aparatorii mediului sa sara […] The post La 40 de grade in exterior, Dubai organizeaza un cros pe zapada first appeared on Ziarul National .