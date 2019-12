Stiri pe aceeasi tema

- ​Daniela Hantuchova (36 de ani) a spus adio tenisului acum doua sezoane, iar între timp a devenit analist Amazon Prime UK TV. Slovaca a discutat despre jocul Simonei Halep: unde sta cel mai bine, ce ar putea îmbunatați și care este asemanarea cu Kim Clijsters. Fosta jucatoare din…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, nr. 3 mondial, va fi antrenata de belgianul Wim Fissette, cel care a colaborat in 2014 si cu romanca Simona Halep, relateaza L'Equipe. Osaka, castigatoare la US Open 2018 si Australian Open 2019, va fi antrenata de Wim Fissette, cel care in acest an a fost…

- Simona Halep este depașita doar de Serena Williams, dar se afla inaintea unor campioane precum rusoaica Maria Sharapova sau belgianca Kim Clijsters. Podiumul este completat de Angelique Kerber. "Locul 1 mondial la finalul anilor 2017 si 2018 (a incheiat in Top 5 si in cei trei ani anteriori),…

- Daneza Caroline Wozniacki, 29 de ani, a anunțat ca se retrage din tenisul profesionist in 2020. Fostul lider mondial, in varsta de 29 de ani, iși incheie cariera dupa Australian Open, turneul celui mai mare triumf al carierei, unde a obținut trofeul in 2018, intr-o finala

