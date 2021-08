Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii italieni au salvat un caine de sub daramaturile unei cladiri din orasul italian Torino, la 30 de ore dupa ce aceasta s-a prabusit in urma unei explozii in urma careia cel putin o persoana si-a pierdut viata, au anuntat miercuri pompierii, citati de agentia DPA. Pompierii au difuzat…

- Cladirea din apropierea stadionului Allianz din Torino, Italia, avea doua etaje și 6 apartamente, dintre care 5 erau locuite, in mare parte de familii de romani, a scris Qutidioano . Explozia, care a avut loc marți, 24 august, in jurul orei locale 9.00, ar fi fost cauzata de o scurgere de gaze. In urma…

- Sute de pompieri romani din peste 15 județe s-au mobilizat pentru a se lupta cu flacarile ce au mistuit mare parte din Grecia. Romania a fost prima țara care a acceptat strigatul de ajutor al autoritaților elene și au trimis inca o data sprijin in strainatate.Toți salvatori ce vor participa la misiune…

- Pompierii din Olt au avut luni intervenții pentru salvarea a doi pui de barza, in Scornicești și Giuvaraști. Unul dintre pui a cazut din cuib, iar al doilea avea aripile prinse cu o sfoara, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Olt, prima misiune a fost in orașul Scornicești, satul Margineni,…

- FOTO| Misiunea „Bambi”, incheiata cu succes: Pompierii au salvat un pui de caprioara de doar cateva saptamani care a cazut intr-un bazin de ulei industrial FOTO| Misiunea „Bambi”, incheiata cu succes: Pompierii au salvat un pui de caprioara de doar cateva saptamani care a cazut intr-un bazin de ulei…

- Un copil de 2 ani a fost salvat, miercuri, de pe pervazul unei ferestre situate la etajul I al unui bloc din Focsani, scrie News.ro . Pompierii si politistii au fost alertati, miercuri, prin 112, de un cetatean care a observat un copil mic pe pervazul unei ferestre situate la etajul I al unui bloc din…

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. Pompierii au fost alertați despre izbucnirea unui incendiu in curtea unui bloc de pe strada Dacia, sectorul Botanica al Capitalei. Apelul catre Serviciul 112 a fost efectuat in jurul orei 03:40. © Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMMai multe mașini au ars in curtea…