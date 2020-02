Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zilele cu vant puternic, urmeaza ger și cațiva fulgi de ninsoare, in județul Alba. Temperaturile minime vor scadea drastic, pana la -10 grade la Alba Iulia și -17 grade la Arieșeni. Sunt anunțate ninsori slabe, vineri, apoi se insenineaza. Va fi insa foarte frig. La munte vor fi temperaturi maxime…

- Luna februarie a inceput cu temperaturi mari in comparație cu normalul perioadei. Sambata, la Alba Iulia, au fost maxime de 13 grade Celsius și vremea aducea aminte de primavara. Va continua sa fie tot așa pentru cel puțin doua zile. Insa duminica și luni este posibil sa ploua. Meteorologii au anunțat…

- Vremea se incalzește in acest weekend, in județul Alba. Temperaturile maxime vor urca pana la valori de 7-8 grade. Nu sunt anunțate precipitații. La munte va fi ușor mai cald decat la altitudini mai joase. Duminica, la Alba Iulia, vor fi 6 grade Celsius, iar la Campeni 8 grade Celsius. Va prezentam…

- Doctorița Maria Muntean este și o indragita solista de muzica populara, care pastreaza cu mandrie obiceiurile din zona in care s-a nascut și iși amintește cu drag de clipele frumoase pe care le-a petrecut, inca ... The post Doctorița din Timiș care pastreaza cu mandrie tradițiile comunei natale appeared…

- Vremea va fi deosebit de rece in urmatoarele zile in județul Alba. Meteorologii anunța minime de -12 grade, noaptea, la Alba Iulia și deocamdata nu sunt prognozate și precipitații. In general, vremea va fi cu nori și soare și cel mai frig va fi marți, de Sfantul Ioan, cand temperaturile maxime vor fi…

- Vremea se racește mult in urmatoarele trei zile, in județul Alba. Mai ales pe timp de noapte, va fi foarte frig, comparativ cu temperaturile din aceasta saptamana. Vor fi minime de -9 grade la Alba Iulia, iar duminica temperaturile maxime vor fi doar de 1 grad Celsius. Frigul se menține pana de Revelion.…

- Ziarul Unirea La plimbare cu numere false: Tanar de 19 ani, din Sebeș cercetat de polițiști pentru conducerea unui autoturism cu numar fals de inmatriculare La plimbare cu numere false: Tanar de 19 ani, din Sebeș cercetat de polițiști pentru conducerea unui autoturism cu numar fals de inmatriculare…

- Vremea se racește in urmatoarele zile in județul Alba. Temperaturile maxime vor cobori pana la valori de 9 grade Celsius și va fi frig noaptea. Se mai incalzește puțin de la mijlocul saptamanii viitoare, insa vor fi ploi. De 1 Decembrie, la Alba Iulia, meteorologii anunța vreme cu nori și soare și maxime…