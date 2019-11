Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Alerta de DIFTERIE la granița cu Ucraina. Masurile anunțate de Ministerul Sanatații și 10 lucruri importante despre boala contagioasa, care poate fi mortala Considerata ca fiind eradicata, difteria este o boala infecțioasa și contagioasa a cailor respiratorii, produsa de bacilul Loeffler…

- Selectionata de tineret a Romaniei a invins echipa Ucrainei cu scorul de 3-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21...

- Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 4,99% din Produsul Intern Brut in anul 2016, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care media la nivelul UE este de 10% din PIB, arata datele publicate miercuri de Eurostat.