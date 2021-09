Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri seara ca Franța iși retrage imediat ambasadorii in SUA și Australia, ca protest fața de afacerea submarinelor nucleare dintre cele doua țari, care scoate Franța dintr-o ințelegere de miliarde de dolari. Le Drian a declarat…

- Un barbat in varsta de 64 de ani care ar fi folosit un bomfaier si un cleste de taiat pentru a evada dintr-o inchisoare din Australia in urma cu aproape 30 de ani s-a predat politiei, au anuntat miercuri autoritatile australiene, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Barbatul a evadat dintr-un centru…

- Premierul acestui stat, Dan Andrews, a afirmat ca din cauza numarului in crestere de noi cazuri de coronavirus de tip nou (varianta Delta - n.r.), lockdown-ul nu mai poate fi ridicat. Oficialul nu a comunicat data unei eventuale ridicari a masurilor restrictive, afirmand ca autoritatile studiaza "toate…

- Activista transgender Caitlyn Jenner, care candideaza la alegerile pentru postul de guvernator al statului american California, a zburat saptamana trecuta in Australia. Acest eveniment a declansat un val de indignare dupa ce zeci de cetateni australieni au ramas blocati in afara tarii din cauza restrictiilor…

- Faimoasa Plaja Bondi din Sydney a fost inchisa temporar vineri din cauza numerosilor rechini prezenti in apa, informeaza DPA. Elicopterele din zona au observat rechinii in mare foarte aproape de zeci de surferi si inotatori, aparent urmarind un mare banc de pesti, potrivit agerpres.ro.…