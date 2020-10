La 30 de ani de la reunificarea Germaniei, două treimi dintre germani nu consideră acest proces finalizat Circa doua treimi dintre germani cred ca integrarea dintre Estul si Vestul tarii, altadata separate, inca nu este completa, informeaza joi dpa. Intr-un sondaj realizat de YouGov la comanda dpa, 64% dintre respondenti au spus ca nu vad procesul de reunificare ca fiind unul complet, in conditiile in care diferentele in ceea ce priveste conditiile de trai din fosta Germania de Est si fosta Germanie de Vest sunt inca mult prea mari. Doar 24% considera ca reunificarea a fost realizata, in timp ce 12% nu au dat un raspuns. Sambata se vor sarbatori 30 de ani de la reunificarea oficiala a Germaniei de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa doua treimi dintre germani cred ca integrarea dintre Estul si Vestul tarii, altadata separate, inca nu este completa, informeaza joi dpa potrivit Agerpres. Intr-un sondaj realizat de YouGov la comanda dpa, 64% dintre respondenti au spus ca nu vad procesul de reunificare ca fiind unul complet,…

- La 30 de ani de la reunificarea Germaniei, fosta Republica Democrata Germana (RDG) a recuperat in mare parte decalajul economic fata de landurile din Vest, insa ramane in continuare mai putin increzatoare in institutiile democratice, arata un raport anual publicat miercuri.

- La 30 de ani de la reunificarea Germaniei, fosta Republica Democrata Germana (RDG) a recuperat in mare parte decalajul economic fata de landurile din Vest, insa ramane in continuare mai putin increzatoare in institutiile democratice, arata un raport anual publicat miercuri, informeaza AFP.Produsul…

- Fosta RDG a recuperat in mare parte decalajul economic fata de Germania de Vest, la 30 de ani de la unificare, insa Estul e in continuare mai sarac La 30 de ani de la reunificarea Germaniei, fosta Republica Democrata Germana (RDG) a recuperat in mare parte decalajul economic fata de landurile din Vest,…

- Japonia, China si Coreea de Sud au anuntat suspendarea importurilor de carne de porc din Germania, dupa descoperirea unui caz de pesta porcina africana in aceasta tara, fapt ce ameninta un sector foarte dependent de pietele asiatice, scrie agerpres , citand AFP. Virusul pestei porcine africane, inofensiv…

- Germania lanseaza o serie de evenimente sambata pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a reunificarii istorice a natiunii, o sarbatorire umbrita de pandemia de coronavirus, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. In loc sa marcheze unificarea pe 3 octombrie, cunoscuta ca Ziua Unitatii Germane,…

- Maria Camarașanu nu a lucrat nicio zi la viața ei, deși se apropie de 50 de ani. Soțul ei câștiga suficient pentru amândoi, iar baiatul e IT-ist în Amsterdam și le mai trimite bani de acolo. În plus, cei doi locuiesc înafara Capitalei, unde Maria se ocupa de gradina, scutind…

- Nu romanii raspandesc virusul, ci capitalismul. Exploatarea lucratorilor din fabricile de carne germane trebuie sa se incheie. Sunt cateva dintre ideile principale ale unui articol publicat in ips-journal.eu, si intitulat „Un abator pentru muncitori“. Autorul, Vladimir Bogoeski, scrie ca „In timp…