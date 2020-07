La 3 noaptea vine John acasa beat mort, bolborosind, cu urme de batalie. Se-mpleticeste-n hol, varsa pe mocheta, mai darama cateva obiecte neidentificate, pe cateva le sparge, ajunge cu fruntea-n usa dormitorului, in cele din urma cumva e-n pat si adoarme. Dimineata se trezeste intr-o atmosfera idilica. Prin geamul deschis se aud pasarelele, alaturi pe noptiera e o aspirina, miroase a curat. Se scoala buimac, pe oglinda bilet:“Scumpul meu, buna dimineata, ai micul dejun in bucatarie. Eu m-am dus la cumparaturi. Sarutari, Frida.”Din ce in ce mai nedumerit porneste spre bucatarie. Peste tot e curatenie…