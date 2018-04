Stiri pe aceeasi tema

- Tim Bergling, cunoscut sub numele sau de scena Avicii, a fost gasit mort, vineri, in Muscat, Oman. Artistul cunoscut pentru hituri precum „Levels” sau „Wake me up” s-a stins la doar 28 de ani.

- Potrivit unor surse credibile este posibil ca la Mamaia pe 28 aprilie sa iși faca apariția insuși celebrul actor american Leonardo di Caprio. Informația este ținuta “la secret”, starul daca ar veni, fiind strict pentru a petrece. Cunoscut petrecareț de cursa lunga, Leo di Caprio calatorește aproape…

- Gabriela Cristea a fost invitata recent in cadrul unei emisiuni tv. Vedeta a marturisit ca ea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți parinți. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea „Te vreau langa mine”, pe care a prezentat-o bruneta. Acum, la carma emisiunii este Bianca Dragușanu. Gabriela Cristea l-a cunoscut…

- Un actor celebru din Marea Britanie a anunțat ca a primit un diagnostic crunt, dupa ce s-a dus la medic ca sa iși faca un vaccin antigripal. Starul a ales sa faca publica trista veste prin intermediul unei inregistrari. La scurt timp dupa ce dai play video-ului, acesta marturisește ca are un cancer…

- Bernard Tomic, unul dintre cei mai controversați jucatori din circuit, a fost mușcat de un șarpe in cadrul unui emisiuni televizate la care participa in aceasta perioada. Australianul, a carui cariera a intrat pe o panta descendenta in ultimul an, participa la un reality-show in Australia, intitulat…