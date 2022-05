Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 24 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui tanar de 27 de ani din Baia Mare. Acesta s-a prezentat la Poliția Municipiului Baia Mare, constatandu-se faptul…

- Vineri, 8 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, executand activitați specifice, au depistat un barbat de 58 de ani din Baia Mare, constatand faptul ca pe numele acestuia Judecatoria Baia Mare a emis mandat de executare a pedepsei inchisorii. ”Barbatul a fost condamnat…

- La data de 5 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in executare mandat de executare a perepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare la data de 22 martie. Mandatul a fost emis pe numele unui baimarean in varsta de 55 de ani, care a fost condamnat la 1…

- Joi, 24 februarie, la ora 22.00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 27 de ani. Acesta este condamnat la 1 an de inchisoare sub aspectul comiterii infracțiunii…