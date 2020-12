La 25 de ani, Post Malone e ales artistul anului de Billboard

Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Eminem a lansat pe 18 decembrie noul sau album, Music to Get Murdered By – Side B. Este al 12-lea album din cariera. Materialul a fost produs alaturi Dr. Dre și intalnim pe el colaborari cu Skylar Grey, DJ Premier, Ty Dolla $ign, Sly Pyper, MAJ si White Gold. Eminem și-a inceput cariera...…

- Da, e din nou perioada aia a anului in care „All I Want For Christmas Is You” de la Mariah Carey urca in topuri. Ca și anul trecut, „All I Want For Christmas Is You” a reușit sa detroneze pisele momentului și sa ajunga pe primul loc in topul Billboard al celor mai HOT 100... View Article

- E din nou perioada aia din an in care facem bilanțul. De data asta in muzica. Cele mai ascultate și bune piese din acest an, in a opinia revistei Billboard, sunt aici. Topul este condus de piesa Arianei Grandei in colaborare cu Lady Gaga, „Rain On Me”, urmata de „Blinding Lights” de la The Weeknd...…

- Rapperul Cardi B a fost numita femeia anului din 2020 de catre Billboard. Cu aceasta ocazie ea a oferit un interviu Skype editorului de hip-hop al Billboard despre „WAP”, perspicacitatea ei in afaceri și sentimentele sale in politica. „Vreau sa le arat oamenilor ca pot face lucruri pozitive, dar pot…

- Probabil ca ne e dor tuturor de un concert, un festival sau macar de un spectacol LIVE de care sa ne putem bucura alaturi de prieteni. Ei bine, un studiu realizat de o universitate din Germania și citat de Billboard arata faptul ca riscul de infectare cu noul coronavirus la concertele in interior graviteaza…

- Noul single de la Ariana Grande a debutat pe prima poziție in Billboard HOT 100. Piesa se numește „Position„ și ca de obicei o poți asculta deja la Virgin Radio Romania, unde iți aducem de fiecare data cea mai #FRESH muzica. Topul este completat de Luke Combs și a sa piesa „Forever After All”, iar...…

- Dupa o pauza de mai multi ani, Adele revine in lumea spectacolului ca prezentatoare a celebrei emisiuni de televiziune americane „Saturday Night Live” (SNL), suscitand zvonuri privind lansarea unui nou album, scrie Agerpres. Cantareata britanica a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca va prezenta…

- Gala Bilboard Music Awards 2020 i-a aparținut, aproape in totalitate, lui Post Malone. Rapperul a caștigat marele premiu al serii, dar și mai multe alte trofee. El s-a declarat uimit, dupa ce a invins artiști precum Billie Eilish, Jonas Brothers, Khalid și Taylor Swift.