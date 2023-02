Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, fostul atacant al lui Real Madrid, Gareth Bale, a anunțat surprinzator retragerea sa din fotbal, la doar 33 de ani. In luna februarie, galezul va participa la primul turneu in noul sport care l-a pasionat mereu.

La doua saptamani de la retragerea din fotbal, Gareth Bale (33 de ani) și-a anunțat participarea la un turneu profesionist de golf. Pasiunea galezului pentru golf era cunoscuta inca din timpul carierei de fotbalist. Acum a decis sa treaca la urmatorul nivel, cel profesionist. Va participa la turneul…

- Unul dintre cei mai de succes fotbaliști britanici din istorie, fostul star de la Tottenham Hotspur și Real Madrid, Gareth Bale, și-a anunțat retragerea din fotbal. Bale fusese capitanul Țarii Galilor la Cupa Mondiala din Qatar.

Pentru prima oara in istoria sa, echipa de fotbal Real Madrid nu a avut nici un jucator spaniol in unsprezecele de start la partida disputata sambata in deplasare in fața Villarreal, in etapa a 16-a din campionat, informeaza News.ro.

Real Madrid s-a impus cu greu pe terenul echipei de liga a patra Club Polideportivo Cacereno, 1-0, in faza „16-imilor" Cupei Regelui. La finalul partidei, Carlo Ancelotti (63 de ani), antrenorul campioanei europene, s-a plans de starea gazonului de pe arena Estadio Principe Felipe. „Nu poți sa joci…

- Campioana mondiala la fotbal, Argentina, a ajuns acasa in aceasta dimineața. Dupa sosirea la aeroportul din Buenos Aires, jucatorii vor participa la o parada prin centrul capitalei argentiniene și vor sarbatori titlul mondial alaturi de fani, in piata centrala.

Liviu Guța (43 de ani), cunoscutul interpret de muzica de petrecere, spune ca are o relație speciala cu Iker Casillas (41 de ani), fostul mare portar al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei. Iarna trecuta, Liviu Guța a participat la o petrecere de fițe in Las Vegas. Printre invitați s-a numarat…