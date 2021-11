La 20 de ani, Petru Hogea a devenit vicecampion mondial la ashihara karate (VIDEO) Intre 3 și 7 noiembrie, Sala Polivalenta din București a fost gadza celei de-a șaptea ediții a Campionatului Mondial de Ashihara Karate, la care au luat parte 300 de sportivi din toata lumea. La aceasta competiție, brașoveanul Petru-Victor Hogea a caștigat titlul de vicecampion mondial la seniori, categoria +90 de kilograme, stilul kumite. Luptatorul brașovean legitimat la clubul D’ippon’ N.S. și antrenat de sensei Nicu Dascalu, ne-a explicat ce inseamna pentru el acest titlu. „Este o experiența pentru urmatorul campionat, Mondialele din Japonia, din 2023, pentru ele o sa incep sa ma pregatesc.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

