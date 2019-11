La 20 de ani, a rămas văduvă cu trei copii mici. Soțul ei s-a spânzurat, copleșit de greutăți O tragedie in cele mai sumbre aspecte ale sale s-a abatut peste o familie din localitatea buzoiana Robeasca, județul Buzau. O tanara de 20 de ani, mama a trei copii, este nevoita sa infrunte singura greutațile vieții, dupa ce soțul ei și-a pus capat zilelor. Nicoleta și Ștefan Cristian și-au intemeiat o familie in urma cu patru ani. Ea avea 16 ani, el, 30. Au fost primiți sa locuiasca in gospodaria unuia dintre frații barbatului, acolo unde au venit pe lume trei copii in mai puțin de patru ani. Au trait modest, din ajutoare sociale, alocațiile copiilor și din muncile cu ziua prin sat. ”Lucra in… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O constanteanca in varsta de 95 de ani, vaduva de razboi, a fost vizitata zilele de trecute de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala Constanta. Maria Moroeanu a primit cadouri din partea municipalitatii, dar si o diploma de apreciere de la Ministerul Apararii Nationale.Batrana a trait…

- Comisia Naționala de Prognoza a aprobat prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Prognoza, o serie de proiecte care urmeaza sa fie finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. Județul nostru va primi 477.274.984 lei, adica aproape 110 milioane de euro, pentru 22 de localitați, respectiv:…

- La data de 3 octombrie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Tismana, au fost sesizați de catre o femeie, din Oraș Tismana, cu privire la faptul ca soțul sau s-a spanzurat. Cu ocazia cercetarilor efectuate de politisti, barbatul, de 60 de ani, din orasul Tismana, a fost identificat…

- Drama cumplita in familia fetitei de 10 ani din Focsanei, Buzau, care a murit duminica, dupa ce a fost spulberata pe trecerea de pietoni de un sofer vitezoman. Mama micutei a publicat mesaje dureroase pe retelele de socializare.

- Bilanț negru, in urma accidentului produs joi seara pe DN2 E85, la Slobozia Bradului. O intreaga familie din Buzau a pierit in accidentul cumplit produs de un șofer de TIR. Cele trei persoane – membri ai aceleiași familii – se aflau in autoutilitara spulberata de autocamionul scapat de sub control.…

- Violenta in familie face victime complet inocente. Copiii sunt, de cele mai multe ori, primii expusi abuzurilor dintre adulti. La a doua intalnire a Miscarii Wake UP, unica platforma dedicata drepturilor femeilor din Romania, a venit un barbat. Actor si tata de doua fete, George Burcea a ales sa spuna…

- Nicoleta, fetița de 8 ani din Buzau, cautata de zeci de polițiști și jandarmi dupa ce a disparut, vineri seara de acasa, a fost gasita in viața, intr-o poienița, la patru kilometri de casa.Copila era speriata, dupa ce, toata noaptea, ar fi stat singura, intr-o zona, in care se afla un lac…

- Tragedie fara margini pentru o familie din Buzau. Un tanar de 37 de ani s-a sinucis, vineri dupa-amiaza. Socul este cu atat mai mare pentru familie, cu cat in urma cu zece ani tatal sau a sfarsit in acelasi fel.