Stiri pe aceeasi tema

- Oana și Viorel Lis sunt impreuna de 25 de ani, iar intre ei este o diferența de varsta de 35 de ani. Mulți au spus ca relația lor nu va rezista in timp și ca este o casnicie din interes. Acum, Oana spune adevarul despre legatura cu soțul ei.Oana Lis a recunoscut ca a fost la un pas de divorț, insa in…

- Un fost cardiolog din Osaka, Japonia, a ajuns la 95 de ani și dezvaluie cele 8 principii dupa care și-a trait viața, potrivit CNBC. 1. O plimbare dimineața devreme Fostul medic cardiolog este foarte matinal. Se trezește inainte de ora 5 dimineața și iese la o plimbare zilnica. De obicei merge…

- A incetat din viața, la varsta de 19 ani, tanarul Robert Fijer, diagnosticat anul trecut cu o boala incurabila. Baiatul s-a stins dimineața, intr-un spital din Turcia. In luna aprilie, tanarul din Valea Sibiciului, orașul Patarlagele, cerea ajutorul semenilor pentru a putea spera la viața. La varsta…

- Un nou doliu șocheaza lumea la nivel internațional! Este vorba despre un cunoscut actor din "Jaws 2", care s-a stins din viața, recent, la varsta de doar 56 de ani. Cine este și care este boala de care suferea actorul de la Hollywood.

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul de la noi din țara, sunt parinții unui baiețel adorabil, și-au unit recent destinele și in fața altarului, insa puțini știu ca Dani Oțil și Gabriela Prisacariu sunt desparțiți de o diferența mare de varsta. Cu cați ani este matinalul mai…

- David Popovici, cel care azi va concura in finala de 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, a vorbit despre pasiunea sa pentru psihologie și despre cum l-a ajutat in viața de zi cu zi, dar și in sport. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka,…

- Actrița Anca Sigartau și cel de-al doilea soț, Dragoș Pandele, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, ambii fiind la varsta maturitații depline. Primul mariaj al actriței a fost unul de coșmar, ea fiind batuta și amenințata de barbatul cu care are trei copii. Mai mult, in urma cu 20 de ani, in viața…

- Descoperirea macabra intr-un apartament din Sibiu! O femeie in varsta de 33 de ani a fost gasita moarta in locuința de matușa ei, care, ingrijorata ca tanara nu raspundea la telefon, a mers sa vada ce face. A fost șocata cand a descoperit ca nepoata ei era decedata, iar iubitul acesteia era drogat.