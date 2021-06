La 17 ani „specialist” în furtișaguri In urma activitatilor efectuate, politistii Biroului de Investigatii Criminale Hunedoara au identificat un minor in varsta de 17 ani, din municipiul Hunedoara, fata de care efectueaza cercetari sub aspectul comiterii unor infractiuni de furt calificat si tentative la infractiuni de furt calificat. Probatoriul administrat in cauza a stabilit ca minorul, in noaptea de 05/06.06.2021, a spart geamul unui autoturism parcat pe o strada din Hunedoara, de unde a sustras un portofel in care erau mai multe documente personale și bijuterii (prejudiciul fiind de peste 1.000 de lei). In aceeasi noapte,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

