Adrian Iencsi (46 de ani), integralist in victoria de neuitat cu Germania din 2004, scor 5-1, a rememorat pentru GSP.ro cum s-a simțit din teren triumful istoric reușit in fața nemților in Giulești. Astazi, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO TV. Au trecut mai bine de 17 ani de cand nemții erau umiliți de Romania in amicalul din Giulești. ...