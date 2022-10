La 17 ani, a condus beat o mașină și a făcut un accident soldat cu trei răniți Un minor in varsta de 17 ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a provocat luni un accident rutier in localitatea Trifesti, județul Neamț, soldat cu trei persoane ranite. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un minor, de 17 ani, din Trifesti, conducea un autoturism pe drumul judetean 157, ar […] The post La 17 ani, a condus beat o mașina și a facut un accident soldat cu trei raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

