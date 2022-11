Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul CS Universitații Craiova, nici nu i-a lasat pe cei patru pedepsiți sa se antreneze singuri, nici nu i-a inclus din nou in lot. Andrei Ivan (25 de ani, atacant), Jovan Markovic (21, atacant), Ionuț Vina (27, mijlocaș central) și Sergiu Hanca (30, extrema dreapta) au…

- Sorin Carțu, președintele de la CSU Craiova, a anunțat ca Mirel Radoi i-a reprimit la antrenamente pe Andrei Ivan, Jovan Markovici, Sergiu Hanca și Ionuț Vina. Cei 4 fusesera excluși din lot de Radoi inainte de meciul cu Rapid, scor 2-2, in etapa 18 din Liga 1, ultima inainte de intreruperea Superligii.…

- Universitatea Craiova e a patra in clasament, in afara locurilor de cupe europene. Plecarea lui Mirel Radoi (41 de ani) in momentul acesta ar insemna ca el sa bifeze al optulea eșec de cand antreneaza. Craiova a ajuns intr-un conflict intern de cand Radoi a scos din lot patru jucatori: Andrei Ivan,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a analizat situația de la CS Universitatea Craiova și decizia lui Mirel Radoi de a exclude 4 jucatori din lot. Antrenorul oltenilor a decis sa-i trimita la echipa a doua pe Andrei Ivan (25 de ani, atacant), Jovan Markovic (21, atacant), Ionuț Vina (27, mijlocaș central)…

- Mirel Radoi a lasat 4 jucatori in afara lotului pentru meciul dintre Rapid și CS Universitatea, scor 2-2. E vorba despre Andrei Ivan (25 de ani, atacant), Jovan Markovic (21, atacant), Ionuț Vina (27, mijlocaș central) și Sergiu Hanca (30, extrema dreapta). A doua zi, Sorin Carțu, președintele oltenilor,…

- Mirel Radoi a lasat 4 jucatori in afara lotului pentru meciul dintre Rapid și CS Universitatea, scor 2-2. Este vorba despre Andrei Ivan (25 de ani, atacant), Jovan Markovic (21, atacant), Ionuț Vina (27, mijlocaș central) și Sergiu Hanca (30, extrema dreapta. La finalul partidei, Mihai Rotaru, patronul…

- Universitatea Craiova a fost la un pas de victorie in Giulești, dar a trebuit sa se mulțumeasca doar cu un punct obținut contra Rapidului. La finalul partidei, tehnicianul Științei, Mirel Radoi, a analizat cele petrecute pe teren și a ramas cu regretul ca alb-albaștrii nu au știut sa gestioneze momentele…

- Mirel Radoi (41 de ani) a lasat 4 jucatori in afara lotului pentru meciul dintre Rapid și CS Universitatea, deși aceștia nu au probleme medicale. Este vorba despre Andrei Ivan, Jovan Markovic, Ionuț Vina și Sergiu Hanca. Precum la precedentul meci de campionat, 1-0 cu U Cluj, in primul „11” al celor…