- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat ca ar putea fi necesare masuri mai extinse pentru a incetini raspandirea coronavirusului in Israel, deoarece numarul de infectii creste rapid in utimul timp in tara, transmite dpa, conform Agerpres. El a anunțat discuții, luni, cu președintele Knesset-ului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat joi decizia presedintelui SUA Donald Trump de a autoriza sanctiuni economice impotriva oricarui responsabil al Curtii Penale Internationale (CPI) implicat in ancheta asupra activitatilor fortelor americane in Afganistan, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a prezentat duminica in parlament noul guvern de uniune convenit cu fostul sau rival Benny Gantz, relateaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres.'Aceasta este o zi importanta pentru statul Israel', a declarat Netanyahu in Knesset, cu ocazia ceremoniei…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a insarcinat oficial joi pe premierul Benjamin Netanyahu sa formeze un nou guvern, dupa ce Parlamentul a dat unda verde pentru un acord de coalitie pe care l-a incheiat cu rivalul sau electoral, punand astfel capat celei mai indelungate crize politice din istoria…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si principalul sau rival Benny Gantz au avut marti o intalnire in incercarea de a ajunge la un acord asupra formarii unui guvern de uniune nationala, in conditiile in care termenul limita fixat de presedintele Israelului se apropie, informeaza dpa. Ambele parti…