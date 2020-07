Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat ca ar putea fi necesare masuri mai extinse pentru a incetini raspandirea coronavirusului in Israel, deoarece numarul de infectii creste rapid in utimul timp in tara, transmite dpa, conform Agerpres. El a anunțat discuții, luni, cu președintele Knesset-ului…

- In Israel, premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca ultimele previziuni indica o inrautațire a situației și se va reveni la restricții daca populația nu utilizeaza maștile de protecție și nu pastreaza distanța sociala de cel puțin doi metri, anunța romania-actualitati.ro.Ministerul Sanatații…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a prezentat duminica in parlament noul guvern de uniune convenit cu fostul sau rival Benny Gantz, relateaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres.'Aceasta este o zi importanta pentru statul Israel', a declarat Netanyahu in Knesset, cu ocazia ceremoniei…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Ludovic Orban nu va veni in fata Parlamentului pentru a-l informa cu privire actiunile legate de criza creata de noul coronavirus, va sesiza Curtea Constitutionala, deoarece este vorba "de abuz in serviciu".…

- Polonia a inregistrat duminica cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, cu 545 de noi infectari, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, cu o zi inainte de relaxarea unora dintre restrictii, potrivit Reuters. Premierul anunțase, la jumatatea saptamanii trecute, ca de luni, se redeschid parcurile…

- Klaus Iohannis a anunțat ca ii va cere ministrului de interne, Marcel Vela, sa revina asupra acordului incheiat cu Biserica Ortodoxa. De cealalta parte, ministrul Vela neaga informatiile conform carora presedintele Klaus Iohannis nu ar fi fost de acord cu masurile anuntate, marti seara, legate de sprijinul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va vota “responsabil” privind prelungirea starii de urgența, joi, in Parlament. “Incompetența Guvernului in gestionarea crizei, dar și lipsa oricarui dialog pentru un plan de masuri economice și sociale ne pun sa alegem intre doua rele: sa…