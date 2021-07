Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile privind protectia sociala au insumat 161,9 miliarde de lei in 2019, cu 13,3% mai mult decat in anul precedent, reprezentand 15,3% din PIB, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. Veniturile de protectie sociala au insumat 160,6…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in anul 2020, in termeni nominali, 5.216 lei pe gospodarie și 2.031 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv cu 9,6% fata de anul 2019, anunța Institutul Național de Statistica (INS). Cheltuielile totale ale populatiei au fost in anul 2020, in medie, de…

- In pofida averismentelor ca vor fi introduse taxe pe centralele temice de apartament, Ariston Thermo Romania a inregistrat in 2020 o creștere cu 15% a numarului de centrale termice vandute, peste nivelul de creștere a pieței autohtone, care a fost intre 5%-10%. Astfel, compania a depașit pragul de 1…

- Premierul Florin Citu afirma ca va continua sa mearga la Vama Veche si raspunde criticilor primarului localitatii Limanu, el aratand ca banii din impozitul pe venitul global se intorc integral catre unitatile administrativ-teritoriale. In plus, el remarca faptul ca in localitati conduse de primari PSD…

- Romania a ajuns la putin peste 4,3 milioane de persoane vaccinate anti-COVID, cu aproape 700.000 de persoane mai putin decat tinta guvernamentala anuntata, iar Cristian Tudor Popescu propune ca in zona rurala oamenii sa fie platiti, pentru a se imuniza impotriva COVID. Cristian Tudor Popescu spune ca…

- Este bine știut faptul ca inteligența artificiala va fi in curand capabila sa depașeasca oamenii din mai multe puncte de vedere. Cat de mult ne va depași ramane deocamdata de vazut. Insa, in lupta dintre inteligența artificiala și omenire, oamenii vor pierde in mod spectaculos, susține Daniel Kahneman,…

- Numarul deceselor inregistrate in luna februarie 2021 a fost de 23.720, in crestere cu 9,3% fata de aceeasi perioada din 2020, potrivit datelor publicate luni de Institutului National de Statistica(INS), care mai arata ca in luna februarie 2021 s-au nascut 11.816 de copii, in scadere cu 2,5% fata de…