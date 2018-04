Stiri pe aceeasi tema

- Șase familii din Glodeni trebuie sa-și lase casele in urma, distruse de alunecarile de teren activate in zona. 17 persoane Post-ul Pompierii ii ajuta pe oamenii din Glodeni sa-și care bunurile din casele distruse de alunecarile de teren apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Saptamana trecuta, 57 de copii au primit ingrijiri medicale in orasul Volokolamsk, la aproximativ 100 de kilometri vest de Moscova, dupa ce au acuzat ameteli si greturi, asociate cu o groapa de gunoi din apropiere. Autoritatile locale au negat insa legatura dintre emanatiile provenite de la groapa…

- De foarte mult timp se discuta despre oligarhii Rusiei, elita fara de care președintele Vladimir Putin nu ar avea nici pe departe la fel de multa putere pe cat are acum. Oamenii de afaceri care susțin regimul controleaza mari companii din Rusia și din strainatate, asigurand un control evident. O informație…

- Noua sfinti romani, printre care Sfantul Cuvios Daniil Sihastrul, Sfantul Domnitor Neagoe Basarab si Sfantul Domnitor Martir Constantin Brancoveanu, au fost introdusi in calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse, scrie Agerpres.Citeste si: Banicioiu avertizeaza ca e la un pas sa RUPA TACEREA: 'Am…

- Televiziunea de stat din Rusia avertizeaza "tradatorii” sa nu se stabileasca in Anglia. "Nu alegeti Anglia ca sa locuiti acolo. Oricare ar fi motivele, daca sunteti un tradator profesionist al tarii sau doar va detestati tara in timpul liber, repet, nu conteaza, nu va mutati in Anglia”, a spus prezentatorul…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat, in cadrul sedintei de lucru de miercuri de la Manastirea Danilov din Moscova, propunerea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, presedintele Departamentului pentru Relatii Bisericesti Externe al Patriarhiei Moscovei, de introducere in calendarul local…

- Localnicii din cele șase sate care formeaza comuna Varadia de Mureș sunt revoltați ca administrația locala ii obliga sa plateasca o taxa pentru un serviciu inexistent, fapt recunoscut inclusiv de catre primar. Cei care s-au prezentat in ultima vreme la casieria Primariei pentru plata taxelor și impozitelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a pierdut peste 2000 de fani pe pagina oficiala de Facebook, miercuri seara, de la momentul anuntului facut la ora 17.30 cu privire la desemnarea Vioricai Dancila, propusa de PSD, pentru postul de prim-ministru.Citește și: PSD trimite una dintre bijuteriile coroanei…