- O tanara mamica din Iasi a murit fulgerator, la cateva minute dupa ce a nascut un baietel perfect sanatos O tanara mamica din Iasi, de numai 20 de ani, a murit in timpul operatiei de cezariana la Maternitatea Cuza Voda, la cateva minute dupa ce a dat nastere unui baietel. Nenorocirea a avut loc, noaptea…

- Un bebeluș și-a pierdut viața cu doar cateva zile inainte de a implini doi ani, dupa ce starea lui de sanatate s-a deteriorat brusc, iar medicii i-au ignorat pe parinții acestuia, care se temeau ca are sepsis.

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu a inceput o ancheta interna, dupa ce un bebeluș a murit la cateva ore dupa ce a fost nascut prin cezariana. Polițiștii au intocmit, in acest caz, un dosar penal pentru ucidere din culpa, transmite MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Spitalului…

- Politistii din Braila au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul unei tinere de 19 ani care a murit la Spitalul Judetean Braila, la o luna de la nastere. Parintii fetei spun ca aceasta a murit din cauza unei septicemii pentru ca medicii nu i-au eliminat, dupa ce a nascut, toata placenta,…

- Caz șocant la Braila! Localnicii sunt stupefiați de numeroasele evenimente petrecute la maternitatea din localitate. Din ce in ce mai multe mame și copii se sting cu zile in spitalul care ar trebui sa gazduiasca cea mai mare fericire, venirea pe lume a unui copil. Din pacate, anii care au trecut au…

- Mihai Constantinescu a murit. Desi starea artistului parea sa se fi imbunatatit in ultima perioada, Mihai Constantinescu s-a stins in aceasta seara. In urma cu cateva zile, sotia artistului Simona Secrier anunta ca Mihai Constantinescu se simtea mai bine dupa luni de stat in coma. "Mihai…