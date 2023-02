Stiri pe aceeasi tema

- A blog by a U.S. investigative journalist alleging the United States was behind the explosions that ruptured the Nord Stream gas pipelines should become the basis for an international investigation, Russia’s top lawmaker said on Thursday, Reuters reports. The White House on Wednesday dismissed the report,…

- Un elev de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Satu Mare a dat in judecata liceul pe motiv ca in sala de clasa a fost montata o camera video. Conducerea școlii se apara spunand ca masura a fost luata din cauza unor conflicte intre elevi și cadrele didactice, relateaza presa locala. Instanța a admis insa…

- Deputatul Gabriel Plaiasu a fost trimis in judecata, in stare de libertate, intr-un dosar privind obtinerea pe nedrept de fonduri europene, a anunțat, joi, Directia Nationala Anticoruptie. Potrivit unui comunicat al DNA, Plaiasu este acuzat de savarsirea infractiunii de instigare la folosirea sau prezentarea…

- Autoritațile germane au arestat 25 de oameni suspectați ca planuiau o lovitura de stat. Grupul format din extremiști de dreapta și foști militari planuia sa ia cu asalt cladirea Parlamentului și sa preia puterea in Germania, scrie BBC. Șeful grupului ar fi un cetațean german in varsta de 71 de ani,…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii Adrian Chesnoiu – actual deputat – a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unei persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicitații, fiind acuzat de trucarea unui concurs de angajare in minister.…

- Fostul vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie Cezar-Costin Stancu a fost trimis in judecata de DNA dupa ce i-ar fi oferit 200 de lei mita unui politist pentru a nu il amenda pentru nereguli in trafic. PSD a anunțat intr-un comunicat de presa ca Cezar Stancu și-a dat demisia din Guvern…

- Presedintele Partidului Ecologist, Danut Pop, retinut saptamana trecuta de DNA pentru trafic de influenta, a fost trimis in judecata in stare de arest la domiciliu. El ar fi primit 10.000 de euro in schimbul promisiunii ca, avand influenta asupra unui deputat, l-ar putea determina sa angajeze o persoana…

- Autoritatile judiciare romane au retinut o femeie suspecta de propaganda terorista. Aceasta a distribuit pe retelele de socializare si a accesat materiale cu scene de lupta si antrenamente ale membrilor unei organizatii teroriste activa in Orientul Mijlociu. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea…