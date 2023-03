La 1 aprilie, Rusia va prelua preşedinţia Consiliului de Securitate al ONU. Ucraina: ”este o glumă proastă” Ucraina a calificat joi viitoarea presedintie rusa a Consiliului de Securitate al ONU – incepand de sambata si pentru o luna – drept „o gluma proasta”, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Presedintia rusa a Consiliului de Securitate al ONU la 1 aprilie este o gluma proasta. Rusia i-a uzurpat sediul; ea duce un razboi colonial; presedintele […] The post La 1 aprilie, Rusia va prelua presedintia Consiliului de Securitate al ONU. Ucraina: ”este o gluma proasta” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a calificat joi viitoarea presedintie rusa a Consiliului de Securitate al ONU - incepand de sambata si pentru o luna - drept „o gluma proasta”, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Ucraina a calificat joi viitoarea presedintie rusa a Consiliului de Securitate al ONU - incepand de sambata si pentru o luna - drept "o gluma proasta", informeaza AFP, conform AGERPRES."Presedintia rusa a Consiliului de Securitate al ONU la 1 aprilie este o gluma proasta. Rusia i-a uzurpat sediul;…

- In lunile urmatoare, alianța va accelera eforturile de a stoca echipamente de-a lungul marginii de est a alianței și va desemna zeci de mii de forțe care se pot grabi in ajutorul aliaților in scurt timp – o mișcare menita sa opreasca Rusia sa-și extinda razboiul dincolo de Ucraina, potrivit Politico.…

- Rusia va incerca sa recupereze ramașițele dronei militare americane care a cazut in Marea Neagra, a anunțat secretarul Consiliului de Securitate al Moscovei, Nikolai Patrușev, citat de Reuters. „Nu știu daca le putem recupera sau nu, dar cu siguranța va trebui sa facem asta și ne vom ocupa de asta.…

- Rusia a trimis primul tanc robot in estul Ucrainei, pentru a contracara atacurile tancurilor Leopard, furnizate de Germania armatei ucrainene. „Robotul ucigaș” autonom, intitulat „Marker”, are ca scop sa infrunte și sa distruga tancurile americane și germane care au fost trimise in Ucraina. Tancul –…

- Sancțiunile internaționale impuse Rusiei nu au niciun efect, a transmis, marți, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fost șef de stat. „Țarile inamice nu au niciodata curajul sa recunoasca faptul ca sancțiunile lor „infernale” au eșuat lamentabil (…). Marea majoritate…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a declarat ca Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o noua ofensiva rusa in primavara din zonele pe care le-a ocupat deja in sudul și estul țarii, potrivit BBC. Ministrul considera ca Rusia ar putea incerca sa adune „forțe, muniții și arme” pentru…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…