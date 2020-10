Stiri pe aceeasi tema

- Politistii gorjeni au reusit sa dea de urma indivizilor care duminica dimineata au batut un taximetrist la marginea municipiului Targu Jiu, in cele din urma o singura persoana ramanand pusa sub acuzare, cercetarile fiind facute cu suspectul in stare...

- Pana la meciul care va avea loc sambata, 3 octombrie 2020, la Targu Jiu, pe renovata arena locala, „Tudor Vladimirescu”, cu Viitorul Pandurii, adica mai noua echipa a fostului antrenor al trupei gazarilor, Flavius Stoican, in cele doua sezoane de Liga a II-a, plus cele cinci etape din actualul, partidele…

- Bayern Munchen si Sevilla FC sunt la egalitate, 1-1, dupa cele 90 de minute regulamentare ale Supercupei Europei la fotbal, care are loc joi seara, pe ''Puskas Arena'' din Budapesta. Vor urma doua reprize de prelungiri a cate 15 minute. Sevilla a deschis scorul prin Lucas…

- Doua persoane au fost ranite astazi in urma unui accident rutier produs in localitatea gorjeana Ursați. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca in timp ce o tanara de 20 de ani, din Targu Jiu, se deplasa cu un autoturism pe raza localitații Ursați, a efectuat…

- Mama tinerei batute nu va fi sancționata pentru ce i s-a intamplat fiicei sale, eleva in Targu Jiu. Femeia este angajata a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Gorj. Conducerea instituției a anunțat ca nu va lua vreo masura impotriva mamei, intrucat nu exista cadrul…

- Cazul violențelor de la Targu Jiu a oripilat o țara intreaga, motiv pentru care mai multe persoane, cunoscute sau nu, au luat atitudine. Una dintre acestea este chiar Mircea Badea, un om de televiziune care spune lucrurilor pe nume in orice situație. Bataușa și familia sunt trimise la psihiatrie In…

- Detalii șocante ies la suprafața in cazul crimei de la Blaj. Cei doi tineri, V.C.Daniel de 19 ani și M.D.D de 16 ani, au dat dovada de o cruzime și o violența ieșita din comun, cand l-au batut timp de 6 minute (potrivit surselor din acheta) pe barbatul de 40 de ani, care a decededat […] Citește Detalii…

- Fostul ciclist Alberto Contador a batut cu 2 minute 37 de secunde recordul lui Lachlan Morton. Multiplul campion a parcurs urcarea de 8.848 de metri in 7 ore, 27 de minute si 20 de secunde.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 86: A inceput DICTATURA! Statul poate sa-ți ia…