L. Orban: Nu luăm în calcul reinstaurarea stării de urgență L. Orban: Nu luam in calcul reinstaurarea starii de urgența Foto: gov.ro România a depașit pragul de 100.000 de cazuri de COVID-19 de la apariția primului caz la noi în țara, acum aproape șapte luni. Ultimele date transmise de Grupul de Comunicare Strategica arata ca în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1.391 de cazuri noi de infectare din peste 26.000 de teste. Cele mai multe persoane cu noul coronavirus sunt din București, Suceava și Prahova. Au fost raportate și 35 de decese, numarul total fiind acum de 4.100. La terapie intensiva în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

