L-au surprins conducând pe o stradă din Olt. Polițiștii s-au crucit când au văzut cine era la volan! Polițiștii s-au confruntat cu o situație ieșita din tipare și deloc liniștitoare, cel puțin daca este sa ne gandim ca in ultima vreme pe șoselele din țara au avut loc numeroase evenimente rutiere cu urmari grave și, din nefericire, soldate cu pierderi de vieți omenești. Este vorba despre o situație constatata in decursul week-end-ului abia […] The post L-au surprins conducand pe o strada din Olt. Polițiștii s-au crucit cand au vazut cine era la volan! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 8 august 2021, in jurul orei 04.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 36 de ani, cetațean srilankez, cu domiciliul in comuna Ciugud, județul Alba, care conducea o autoutilitara, pe Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Sambata, 7 august 2021, in jurul orei 18.50, polițiștii din Alba Iulia au depistat un barbat, de 73 de ani, cetațean francez, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Regimentul V Vanatori, din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Astazi, 1 august 2021, in jurul orei 01.00, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat, de 45 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ostașilor din Aiud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 29 iulie 2021, in jurul orei 20.15, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat, de 51 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 23 iunie 2021, in jurul orei 22.20, polițiștii din Sebeș au depistat pe un barbat, de 59 de ani, din Petrești, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Viteazul din localitate, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 20 iunie 2021, in jurul orei 08.40, polițiștii rutieri din Baia de Arieș au depistat un tanar, de 16 ani, din comuna Lupșa, in timp ce conducea o motocicleta, pe DN 75, pe raza comunei, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Ieri, 13 iunie 2021, in jurul orei 04.15, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar, de 26 de ani, din Brașov, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Iuliu Maniu, din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 24 mai 2022, in jurul orei 23.00, polițiștii din Ocna Mureș, impreuna cu polițiștii Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 52 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Digului din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis…