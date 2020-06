L-au reținut pe vloggerul care incita la violarea minorelor Vloggerul Alexandru Balan, zis ”Colo”, a fost reținut marți seara de polițiștii de la Secția 9 Poliție, la capatul a peste trei ore de audieri. Barbatul este acuzat de infracțiunea de instigarea publica, pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani. El va fi reaudiat miercuri de procurorii Parchetului Judecatoriei Sector 2, care vor decide daca se impune sau nu propunerea pentru arestare preventiva, ori masura controlului judiciar, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Polițiștii s-au autosesizat, in acest caz, in data de 1 iunie, dupa apariția unui videoclip… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul Colo a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul în care este cercetat pentru ca ar fi instigat la violența împotriva minorelor, inclusiv la violarea acestora, dupa ce a povestit o experiența personala pe care a avut-o cu o fata de 16 ani. Polițiștii au…

- Alexandru Balan, vloggerul cunoscut pe YouTube sub numele Colo, a fost reținut marți seara de polițiștii de la Secția 9 din Capitala. Barbatul este acuzat de instigare la violența asupra minorilor. Colo a fost reținut pentru 24 de ore in dosarul in care este cercetat pentru ca ar fi instigat la violența…

- Alexandru Balan, vloggerul cunoscut pe YouTube sub numele Colo, a fost reținut marți seara de polițiștii de la Secția 9 din Capitala, dupa ce l-au audiat cateva ore, scrie Digi24. El este acuzat de instigare la violența asupra minorilor. „Colo” a fost reținut pentru 24 de ore in dosarul in care este…

- Alexandru Balan (28 de ani), zis Colo, este vloggerul cu aproximativ 850 de mii de urmaritori pe Youtube, care a instigat la violarea minorelor. Dupa ce a fost sesizat video-ul in care foloseste cuvinte dure la adresa minorelor, tanarul si-a cerut scuze, argumentand ca a facut acele afirmatii doar…

- Vloggerul Alexandru Balan, cel care incita la violarea minorelor, a fost reținut, dupa ce a fost audiat! Balan, cu peste 850.000 de urmaritori pe Youtube, a fost audiat la Secția 9 de Poliție, iar anchetatorii au decis reținerea lui pentru 24 de ore. Miercuri, vloggerul va fi dus in fața judecatorilor…

- Un vlogger din Romania, cu 850.000 de abonați pe canalul sau de Youtube, a facut o serie de afirmații cutremuratoare in care a descris explicit cum ar viola fete minore justificandu-se prin faptul ca, in zilele noastre, acestea se imbraca mult prea provocator. Direcția Generala de Politie a Municipiului…

- Vloggerul a postat pe 1 iunie, un clip video intitulat ”Imi cer scuze”, in care și-a exprimat regretul pentru videoclipul in care instiga la violarea minorelor din liceu. „Tot acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am facut acum cativa ani. A fost o gluma extraordinar de proasta.…

- Poliția Capitalei a deschis o ancheta, dupa ce un vlogger roman, Alexandru Balan, a scandalizat printr-o serie de afirmații facute la adresa fetelor minore. Alexandru Balan, alias Colo, un vlogger cu peste 850.000 de urmaritori pe canalul de Youtube, le-a povestit fanilor, pe pagina de Facebook, o experiența…